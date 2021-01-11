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Главный санврач: в Абхазии более 2000 человек с диагнозом COVID-19

© Sputnik / Алексей Даничев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1089)
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Члены Координационного штаба по защите населения от COVID-19 рекомендовали продлить действие ограничительных мер до 15 февраля.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии по состоянию на 11 января более двух тысяч человек переносят активную стадию заболевания COVID-19, заявила по итогам заседания Координационного штаба главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

© Sputnik / Сергей Пятаков
Координационный штаб Абхазии рекомендовал ввести допмеры против COVID-19

По ее словам, из 2000 около 400 человек переносят болезнь в средней и тяжелой степени тяжести. В Гудаутском госпитале находятся около 50 человек, которые нуждаются в специализированной помощи реаниматологов и других врачей.

"Последние шесть дней эпидемиологическая ситуация неблагоприятная. Наблюдается стабильный рост заболевших, заболевают не только пожилые люди, но молодые и дети. Из 169 человек, у которых за последние сутки подтвердился диагноз, 12 детей. Скорее всего новогодние праздники и те мероприятия, что им предшествовали, которые проводились в объектах общепита, и дали такую картину", - добавила Скорик.

Главный санврач отметила, что сейчас у 30 процентов тех, кто обращается в медучреждения, диагноз подтверждается. Это в два раза больше показателей, которые фиксировались ранее.

"Если мы и дальше продолжим не исполнять требования, указанные в распоряжении (президента - прим.), будем вынуждены объявить локдаун. Жители должны получать своевременную медпомощь. Когда обращающихся в медучреждения станет много, то своими силами Абхазия справиться не сможет. Будут тяжелые формы, люди будут "тяжелеть" еще до обращения в медучреждения. Люди, которые в группе риска и на которых должны быть направлены силы, останутся без лечебной поддержки", - объяснила она.

По словам Скорик, в республике уменьшается количество медперсонала, задействованного в лечении больных коронавирусом. Если до новогодних праздников абхазским специалистам помогали российские коллеги, то сейчас им приходится справляться самостоятельно.

"Наши медики измотаны, они дежурили в выходные и в праздничные дни. Задействованы все медучреждения всех районов, так как заболеваемость растет по всем регионам. Увеличился объем обращаемости в учреждения с серьезной симптоматикой, идет стабильный рост выявления", - сказала она.

Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции состоялось в Кабинете министров 11 декабря.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1089)

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