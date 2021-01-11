Прогноз погоды в Абхазии на неделю

Всю неделю синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Абхазии из-за влияния серий фронтов как южного, так и северо-западного циклонов.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. В течение недели погода на Черноморском побережье Абхазии неустойчива, облачность, временами дождь, дождь со снегом, местами возможен снег. К концу недели ожидается понижение температуры воздуха ночью до - 2°С, днем до +6°С. В предгорьях и горах - снег.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2 - 7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +11°С до 16°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение на море слабое и значительное, 1-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.