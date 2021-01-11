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Подросток, упавший в шахту лифта в Гагре, скончался

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Шестнадцатилетний подросток Николай Архипов упал в шахту лифта недостроенного здания в Гагре 1 января, после чего был доставлен в Республиканскую больницу.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Николай Архипов, упавший в шахту лифта в Гагре, скончался днем в понедельник 11 января, сообщил Sputnik врач Олег Отырба.

© Sputnik / Александр Вильф
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По его словам, мальчик скончался от травм, не совместимых с жизнью.

Ранее Отырба сообщал Sputnik, что состояние мальчика остается крайне тяжелым. Мать Николая Елена Лысак планировала вывезти сына в Краснодар, но он был не транспортабелен.

16-летний подросток упал в шахту лифта недостроенного дома в Гагре в пятницу 1 января. В тот же день он был доставлен в Республиканскую больницу.

У подростка был сломан шейный и грудной отделы позвоночника. Крайне тяжелое состояние было обусловлено черепно-мозговой травмой. 

Отдел дознания Управления внутренних дел по Гагрскому району изучает обстоятельства произошедшего. 


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