Подросток, упавший в шахту лифта в Гагре, скончался

Шестнадцатилетний подросток Николай Архипов упал в шахту лифта недостроенного здания в Гагре 1 января, после чего был доставлен в Республиканскую больницу.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Николай Архипов, упавший в шахту лифта в Гагре, скончался днем в понедельник 11 января, сообщил Sputnik врач Олег Отырба.

По его словам, мальчик скончался от травм, не совместимых с жизнью.

Ранее Отырба сообщал Sputnik, что состояние мальчика остается крайне тяжелым. Мать Николая Елена Лысак планировала вывезти сына в Краснодар, но он был не транспортабелен.

16-летний подросток упал в шахту лифта недостроенного дома в Гагре в пятницу 1 января. В тот же день он был доставлен в Республиканскую больницу.

У подростка был сломан шейный и грудной отделы позвоночника. Крайне тяжелое состояние было обусловлено черепно-мозговой травмой.

Отдел дознания Управления внутренних дел по Гагрскому району изучает обстоятельства произошедшего.