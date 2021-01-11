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В Абхазии зафиксировано 179 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Кирилл Брага
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1090)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 9961 человек. 142 летальных случая. Выздоровели 7506 человек.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 179 человек из 528 протестированных за сутки, сообщает оперштаб по защите населения. 

Девятого января в Гудаутской больнице скончался пациент 74 лет с диагнозом "новая коронавирусная инфекция".

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 112 человек, у 91 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 32, в мобильном военном госпитале - 50 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1090)

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