Дневной стационар для пациентов с COVID-19 в Пицунде отработал первую смену

Пациенты с коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания и средней степени тяжести могут проходить лечение в стационаре Пицундской больницы с 28 декабря.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Медики пицундского дневного стационара для пациентов с COVID-19 сдали смену после двух недель дежурства, рассказал главврач больницы Савелий Серетиди.

Серетиди добавил, что медсестры ушли на самоизоляцию и ждут результатов теста на коронавирус. В понедельник 11 января смену приняли еще две медсестры.

"С момента открытия стационара лечение прошел 31 пациент. Речь идет об инфузионной терапии, то есть это капельницы и уколы, но общее количество больных намного выше, так как часть из них принимает таблетированные препараты, и точное их количество мне неизвестно", - отметил он.

Главврач подчеркнул, что медикам в нынешних условиях приходится нелегко, так как режим и условия работы с "ковидниками" довольно сложные.

"Они с 9:00 до 17:00 в полной экипировке – защитные комбинезоны, маски, перчатки, бахилы, шляпки. Ни поесть, ни попить. Эти комбинезоны мы получаем из гагрской ЦРБ, а они в свою очередь от Минздрава. После окончания смены это обмундирование утилизируется", - поделился главврач.

Дневной стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени тяжести заболевания открылся в Пицундской больнице 28 декабря. В нем подготовлено 12 коек с возможностью расширения до 20 коек. Пациенты, которые проходят процедуры в дневном стационаре, обращаются в медучреждение со своим препаратами.

При подготовке к запуску стационара за счет средств городской администрации была заменена вся электропроводка на этаже и установлены обогреватели. Главврач медучреждения также выразил благодарность предпринимателям Пицунды, которые помогли в техническом оснащении стационара.

Ранее в беседе с корреспондентом Sputnik главврач пицундской больницы Савелий Серетиди отметил, что за последние два месяца эпидемиологическая ситуация в Пицунде резко ухудшилась.