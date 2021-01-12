Оставить и ужесточить: оценка продления антиковидных мер в Абхазии

Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции на заседании 11 января рекомендовал президенту продлить и ужесточить ограничительные меры в республике до 15 февраля.

Ограничительные меры из-за COVID-19 были введены распоряжением президента Абхазии 24 ноября 2020 года и действуют до 12 января.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Рекомендовано продлить

Распоряжение о продлении ограничений в связи с коронавирусом, президент Абхазии Аслан Бжания подписал 24 ноября прошлого года. Согласно документу, действие которого истекает 12 января, в республике по-прежнему не работают детские сады, школы, театры, музеи, библиотеки, нельзя проводить свадьбы, банкеты, культурные и спортивные мероприятия.

Кроме того, запрещена деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун, а также деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных залов.

Эти ограничения предложил продлить Координационный штаб. Помимо этого, они рекомендовали внести изменения в список ограничений дополнив его. Члены штаба предложили закрыть до 15 февраля все объекты питания, разрешив работу только тех объектов, которые будут работать навынос.

Также они отметили необходимость ужесточения ограничительных мер в общественном транспорте. Так, по рекомендациям Координационного штаба, ношение масок в маршрутках должно стать обязательным для населения. На перевозчика также возлагается обязанность оказывать услугу только гражданам в масках.

Помимо всего прочего, рекомендовано снова ввести ограничения на работу вещевых и продуктовых рынков, согласно графику администраций районов.

Реакция на продление ограничений

Очередное продление карантинных мер в интервью Sputnik прокомментировала художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа. Она подчеркнула, что ограничения сильно сказываются на жизни культурного очага, так как бюджет филармонии формируется за счет проведенных мероприятий.

"Отсутствие мероприятий обнулило нашу казну, кроме того, это сказывается на взаимоотношениях, которые были налажены между артистами и зрителями, на привязанности. Девять месяцев филармония не проводит никаких мероприятий, мы волнуемся и переживаем, что зритель забудет о том, что есть такое замечательное концертное учреждение", - заметила она.

При этом Эсма Джениа подчеркнула, что решение о продлении ограничительных мер носит объективный характер и выразила надежду на то, что культурные учреждения в недалеком будущем смогут радовать зрителей.

Художественный руководитель Госфилармонии назвала несколько традиционных мероприятий, которые не состоялись в связи с пандемией. Это ежегодный джазовый фестиваль, концерт памяти павших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, хоровой фестиваль.

"Кроме того, не состоялись отдельные сольные концерты, не был проведен ежегодный новогодний концерт. Также мы отменили концерты российских артистов, которые должны были выступить на сцене Госфилармонии", - сказала Эсма Джениа.

Помимо культурных учреждений, ограничения по-прежнему касаются банкетных и свадебных залов, которые на протяжении более чем полугода не работают. Несмотря на то, что ограничения стали причиной потери заработка, администратор свадебного зала "Усадьба", пожелавшая остаться неназванной, считает их обоснованными.

"Свадебные залы, рестораны должны быть закрыты, вы сами видите, что творится. Пик свадебных торжеств приходится на осень, когда в течение недели проводится по несколько свадеб. Поэтому, можно сказать, что мы не получили дохода около трех миллионов рублей, если считать с осени. У нас работают 27 человек, которым нужно платить зарплату с учетом проведения свадеб", - подчеркнула она.

Администратор говорит, что держаться на плаву помогают сбережения, которые были, кроме того, она работает в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера.

"Я получаю там зарплату, за счет этого живу. Ираклий Ревазович старается, чтобы коллектив продолжал работать. Я считаю, что театр может работать, так как там соблюдаются все меры предосторожности", - заметила она.

Школы опять не будет

Среди прочих предложений Координационный штаб рекомендовал президенту продлить ограничения на работу школ и детских садов до 15 февраля. При этом министр просвещения Инал Габлия отметил, что если в течение месяца ситуация изменится, то школы и детские сады можно будет открыть.

Он подчеркнул, что такие рекомендации продиктованы возросшим количеством инфицированных коронавирусом.

Вопрос открытия школ и детских садов спорный, кто-то считает, что учебные заведения должны работать с соблюдением санитарных норм, другие уверены, что открывать их преждевременно.

"Я считаю, что сейчас главное переждать болезнь. Несмотря на то, что дети мало болеют и, если заражаются, переносят легко, рисковать не хочется. Учеба никуда не денется, в конце концов можно заниматься дома самим", - говорит мать третьеклассника Индира.

Дифа Габниа работает директором средней школы в селе Джирхуа, она говорит, что учебный процесс необходимо возобновить.

"Из-за пандемии коронавируса ситуация сложная, но за счет детских садов и школ остановить болезнь невозможно. Я не вижу логики в решении руководства, так как многие учреждения продолжают работать, тогда как дети, с кем мы связываем свое будущее, остаются без образования", - считает она.

По мнению директора школы, возобновить обучение следует с сельских школ, где изначально не следовало вводить карантин из-за того, что количество учащихся в большинстве из них небольшое.

Еще в конце ноября около 40 родителей собрались у администрации Пицунды и попросили главу администрации обсудить текущие проблемы образования. Перед этим они создали специальную группу "Вернем школу детям", где высказывали недовольство очередным продлением ограничений.

Однако в связи с распространением коронавируса, 1 декабря министр просвещения Инал Габлия подписал приказ о приостановлении деятельности всех учебных заведений, включая среднепрофессиональные и дошкольные учреждения до 12 января 2021 года.

В школах и колледжах уроки предложено было организовать посредством прямого эфира, заранее записанных видеоуроков и заочной системы.