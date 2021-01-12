Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 января

На территории Черноморского побережья Абхазии дневная температура не поднимется выше +17°С.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. В среду 13 января в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром дождь, днем осадки маловероятны, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.