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Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 января

© Sputnik / Дадын Таркба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (2)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Абхазии дневная температура не поднимется выше +17°С.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. В среду 13 января в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром дождь, днем осадки маловероятны, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С,  днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.  

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (2)

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