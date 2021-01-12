Российский мобильный госпиталь продолжит работу в Абхазии

За время работы мобильного госпиталя, развернутого в Сухуме, стационарное лечение в нем прошли 342 человека.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Российский мобильный многопрофильный госпиталь для пациентов с COVID-19 продолжит работу в Абхазии по просьбе Минобороны республики, сообщает агентство Апсныпресс со ссылкой на замминистра ведомства Нодара Авидзба.

Авидзба отметил, что российские военные медки были командированы в Абхазию до 18 января 2021 года.

"Но по просьбе нашего оборонного ведомства их командировка продлевается", – сообщил замминистра.

Мобильный госпиталь Минобороны России направили в Абхазию 17 октября для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом.

Первых пациентов в мобильном госпитале, развернутом в пансионате "Айтар" в Сухуме, приняли 20 октября.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Госпиталь рассчитан на 100 коек, но в случае необходимости их число можно увеличить еще на 50 мест.