Число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии превысило 10 тысяч

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 141 человека из 522 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии достигло 10102, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Всего за это время было зафиксировано 143 летальных случая, 7808 человек выздоровели.

В российском военном госпитале 11 января скончалась пациентка 1950 года рождения с диагнозом "коронавирусная инфекция, тяжелого течения" и осложнением основного заболевания "двустороннее вирусное поражение легких".

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, у 96 из них диагноз COVID-19. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 35, в российском военном госпитале в Сухуме - 49 пациентов.