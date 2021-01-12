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Число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии превысило 10 тысяч

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1100)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 141 человека из 522 протестированных за сутки в Абхазии. 

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии достигло 10102, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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Всего за это время было зафиксировано 143 летальных случая, 7808 человек выздоровели.

В российском военном госпитале 11 января скончалась пациентка 1950 года рождения с диагнозом "коронавирусная инфекция, тяжелого течения" и осложнением основного заболевания "двустороннее вирусное поражение легких".

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, у 96 из них диагноз COVID-19. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 35, в российском военном госпитале в Сухуме - 49 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1100)

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