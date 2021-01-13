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Сотрудник ДПС на посту

Гудаута приняла "удар": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210113/1031622524/Gudauta-prinyala-udar-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-Abkhazii-za-dekabr-.html

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в декабре 2020 года сотрудники ГАИ Абхазии составили 5546 протоколов за различные нарушения ПДД.

В декабре прошлого года инспекторы страны выписали автолюбителям 330 штрафов за езду в нетрезвом состоянии, что на 17 штрафов меньше рекордных показателей за ноябрь. Все же один антирекорд в минувшем месяцев был поставлен.

Sputnik

Второй месяц подряд столица Абхазии уступает свои позиции в статистике "пьяного" управления автомобилем, что довольно непривычно. Если в ноябре на "пьедестал" лидеров взошла Очамчыра, то в декабре ее сместила Гудаута, "взяв" на себя почти 60 процентов от всех выписанных штрафов за нетрезвое вождение.

© Sputnik / Леон Гуния
Штрафы по районам

Для сравнения, в ноябре в Очамчыре выписали 96 штрафов за это нарушение ПДД, а в Гудауте - 22. В декабре в Очамчыре 45 протоколов за езду подшофе, в Гудауте - 197. Таким показателям даже Сухум "позавидовал бы". Гагре также удалось обойти столицу и занять второе место в нашей статистике с 54 нетрезвыми водителями.

© CC0
Очамчыра вышла на "обгон": "пьяная" дорожная статистика Абхазии за ноябрь

В восточной части Абхазии в декабре царила относительная тишина. В общей сложности на Очымчыру, Ткуарчал и Гал пришлось 20 штрафов за пьянку. В Сухумском районе восемь выявленных случаев управления автотранспортом в подвыпившем состоянии, в Гулрыпше – шесть.

В возрастной категории, по данным за декабрь, наблюдается существенная разница в сравнении с ноябрем. В этот раз несовершеннолетних водителей "навеселе" не было, но старшее поколение продемонстрировало плохой пример для молодежи. Больше всего штрафов в декабре выписали автолюбителям за 50 лет, которых в минувшем месяце было 94 человека, что ровно на 30 меньше по итогам ноября. Самому взрослому из них было 80 лет.

© Sputnik / Леон Гуния
Самый молодой и самый младший нарушитель

Вслед за ними "пристроились" нетрезвые водители в возрасте от 40 до 45 лет, которых в декабре насчитали 59 человек. На третьем месте "золотые призеры" ноября - автолюбители в возрасте от 35 до 40 лет, на имя которых в декабре выписали 50 штрафов за езду после распития горячительных напитков.

Самому молодому нарушителю в декабре было 19 лет. Среди 330 нетрезвых водителей в декабре были две "автоледи" из Сухума в возрасте 48 и 42 лет.

© Sputnik / Леон Гуния
Количество нарушений по возрастам

Пики по количеству, выписанных протоколов за это правонарушение выпали на 2 и 6 декабря – 23 штрафа. Наиболее спокойный день выдался 21 декабря с одним штрафом. За день до нового года на "радары" инспекторов попались семь нетрезвых водителей, которым не удалось завершить год без ненужных расходов.


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