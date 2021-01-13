Сухум на несколько часов остался без воды

В Абхазии
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Авария на водоводе произошла в среду 13 января на улице Омара Беигуаа в Сухуме.
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. В столице Абхазии прекращена подача питьевой воды до 15:00, сообщаем МУП Сухума "Водоканал".
Воду остановили в связи с прорывом водовода диаметром 500 миллиметров в конце улицы Омара Беигуаа, уточняется в сообщении.
"Водоканал" приносит извинения за доставленные неудобства.