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Сухум на несколько часов остался без воды

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Авария на водоводе произошла в среду 13 января на улице Омара Беигуаа в Сухуме.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. В столице Абхазии прекращена подача питьевой воды до 15:00, сообщаем МУП Сухума "Водоканал".

Воду остановили в связи с прорывом водовода диаметром 500 миллиметров в конце улицы Омара Беигуаа, уточняется в сообщении.

"Водоканал" приносит извинения за доставленные неудобства.


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