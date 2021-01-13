МЧС: привлекать авиацию к тушению лесных пожаров не было необходимости

Лесные пожары полыхали в Абхазии больше месяца, их общая площадь составила три тысячи гектаров.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Привлекать авиацию к тушению лесных пожаров не было необходимости, к тому же это очень дорого, сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Нугзар Емурхба на пресс-конференции МЧС 13 января.

Глава МЧС Лев Квициния также добавил, что абхазские спасатели были на связи с российскими коллегами, которые при необходимости были готовы оказать помощь республике.

"Российские коллеги были готовы выделить нам вертолет и самолет, мы написали письмо с благодарностью за такую поддержку", - отметил Квициния.

При этом он добавил, что авиация не может полностью потушить пожары, так как остаются очаги, которые необходимо тушить.

В МЧС опасаются весеннего периода, когда крестьяне будут расчищать территории, поджигать сухую траву.

Лев Квициния считает, что нужно принять закон, который будет привлекать к ответственности людей, действия которых приводят к лесным пожарам.

"Нам надо всем объединиться и бороться, чтобы не происходило пожаров. Надо говорить с охотниками, с туристическими группами", - подчеркнул Лев Квициния.

Он также предупредил население о том, что в республике пойдут холодные дни, когда необходимо внимательно относиться к опасности возникновения пожаров в домах. Министр напомнил, что нельзя оставлять без присмотра обогреватели, так как это может стать причиной возгораний.