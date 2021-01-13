Главы районов Абхазии рассказали об эпидситуации по COVID-19

СУХУМ, 13 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Главы районов Абхазии отчитались о текущей эпидситуации по коронавирусу на совещании, которое проводит в среду руководитель Администрации президента республики Алхас Квициниа.

Глава Ткуарчалского района Исидор Дочия отметил, что эпидситуация в районе остается сложной. В день в Ткуарчале фиксируется от 10 до 20 положительных тестов. С начала пандемии из 4500 жителей 520 человек заразились коронавирусом. Сейчас в Ткуарчалской больнице лежат 15 человек, контактных более 200 человек, на самоизоляции 135 человек. Сложная ситуация и в самой больнице, так как большинство персонала либо переболели, либо болеют коронавирусом, добавил он.

Глава Очамчырского района Станислав Амичба отметил, что в районе за весь период пандемии лечение прошли уже около 1000 человек и 200 из них амбулаторно.

Очамчырская больница, по словам Амичба, разделена на два блока, отдельный блок был создан для больных с коронавирусом. На эти цели было потрачено около двух миллионов рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Совещание руководителя администрации президента по эпидситуации и энергетике

По данным на 13 декабря, в Гулрыпшском районе 1042 заразившихся коронавирусом, 31 человек находится на лечении в Гудаутском госпитале. Глава района Аслан Багателия подчеркнул, что для избежания критической ситуации в районе в период новогодних праздников не проводились корпоративы, детские представления и другие массовые мероприятия.

Количество инфицированных после новогодних праздников увеличились в Сухумском районе - плюс 43 человека.

Глава администрации Сухума Беслан Эшба заявил, что в сутки в столице и Сухумском районе фиксируется 85 человек с положительным диагнозом.

Эшба подчеркнул, что необходимо увеличить койко-места для приема больных в столице, так как в Сухум съезжаются больные из многих районов. По словам Эшба, планируется увеличить на 15 мест в Инфекционной больнице и организовать новые пункты забора анализов, так как происходит скопление людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Совещание руководителя администрации президента по эпидситуации и энергетике

В Афоне за весь период пандемии переболело около 140 человек, сейчас заболевание переносят около 15 человек, пять из них лечатся в Гудаутском госпитале, рассказал глава города Темур Отырба.

В сутки до пяти-шести инфицированных фиксируют в Гудаутском районе. Глава администрации района Баграт Боджгуа подчеркнул, что серьезная проблема с нехваткой медперсонала в госпитале, медперсонал сам болеет и не сменяется долгое время.

Ухудшилась ситуация и в Пицунде. По данным главы администрации города Алхаса Шамба, коронавирус перенесли до 160 человек. Однако, по его словам, больных намного больше, так как многие обращались в медучреждения других районов.

Шамба подчеркнул, что ухудшение ситуации не связано с зимним туристическим сезоном, а является внутренней проблемой.

За весь период пандемии в Гагрском районе было выявлено 1050 человек с коронавирусом. На стационарном лечении в районной больнице сейчас находятся 37 человек, 330 больных лечатся на дому.

Замглавы Гагрского района Астамур Цишба подчеркнул, что в районе не хватает врачей и коек: койко-мест всего 50. Быстро расходуются и лекарства. Глава администрации обратился к руководству республики с просьбой присылать медикаменты с запасом хотя бы до пяти дней.

Для оказания помощи больным и мониторинга ситуации в районе запустили горячую линию.

Руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа 13 января проводит совещание с главами районов и руководителями госструктур по текущей эпидситуации в республике и выполнению предписанных президентом ограничительным мер.