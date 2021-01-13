Горячая зима: в МЧС Абхазии рассказали о лесных пожарах и их последствиях

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии прошла пресс-конференция, на которой рассказали о лесных пожарах в республике, об ответственности каждого человека и о том, как наказывают за нарушение пожарной безопасности.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, общая площадь лесных пожаров в Абхазии составила свыше трех тысяч гектаров.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Борьба с огнем

Открывая пресс-конференцию, министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния сказал, что на тушение лесных пожаров, которые продолжались в республике до 10 января, спасатели выезжали 68 раз.

"Общая площадь составила свыше трех тысяч гектаров. Особо сложная ситуация была в Галском районе, к великому сожалению, там полностью сгорело два дома. Сложность заключалась в том, что погодные условия были очень жесткие для тушения пожаров, был сильный ветер, что послужило образованию верхового огня. Тем не менее пожарные, местные жители, районные администрации сделали все возможное для того, чтобы потушить возгорания", - подчеркнул глава ведомства.

В Гагрском районе также была серьезная ситуация, так как пожары начались сразу в нескольких местах, и подъехать к ним было очень сложно, говорит министр по чрезвычайным ситуациям.

"Не только пожарные, но и местные жители, работники администрации тоже встали рядом. Если в Галском районе можно было близко подойти к огню, то здесь приходилось ждать, когда огонь спустится, потому что труднодоступные места, и тушить пожары было очень сложно. Было принято решение привлечь дополнительные силы и средства, инвентарь. Пожар смогли удержать", - заметил Квициния.

По словам министра, справиться с лесными пожарами помогли дожди, без которых потушить лесные пожары было бы практически невозможно.

"Я очень доволен своими сотрудниками, они сделали все возможное и невозможное, никто просто так не сидел и никто не ждал дождя, как пишут некоторые СМИ, мы делали все возможное", - сказал он.

Кроме того, глава МЧС подчеркнул, что привлечение волонтеров к ликвидации возгораний несет собой определенный риск, так как они не имеют опыта тушения пожаров.

Возникновение большого количества возгораний в лесах Лев Квициния не связывает с диверсией, при этом он заявил, что во всех случаях причины пожаров – человеческий фактор.

"Сухостой не может сам загореться, это исключено. Это неправильное отношение к огню, халатное отношение. Безответственность, к великому сожалению, приводит к таким ситуациям. Мне не приходит в голову, что кто-то специально поджигает", - отметил министр.

При этом он не исключил такую возможность.

"Раньше я такого не наблюдал, когда в стране пожары, есть определенные проблемы, люди пишут различные версии происходящего, которые способствуют паническим настроениям. Это создает определенную дестабилизацию", - говорит Квициния.

Законодательство и авиация

Отвечая на вопрос, предусмотрено ли какое-то наказание в виде штрафов или иной меры принуждения для людей, действия которых приводят к пожарам, глава МЧС отметил, что в этом плане есть пробелы в законодательстве.

"Как таковых, штрафов нет, есть определенное разделение, какую работу должно проводить лесничество, что должны делать мы, кто должен это контролировать", - сказал министр по чрезвычайным ситуациям.

Говоря о законодательстве в разрезе административного кодекса, первый заместитель министра Тигран Делибалтян подчеркнул, что за нарушение правил пожарной безопасности предусматриваются три статьи.

"Две из них относятся к нашим полномочиям, это нарушение правил пожарной безопасности на транспорте и нарушение правил пожарной безопасности в населенных пунктах. А что касается лесов, то есть статья за нарушение пожарной безопасности в лесах, она подведомственна центральному органу управления по лесному хозяйству", - проинформировал он.

После последовал вопрос о том, почему не была привлечена авиация для тушения лесных пожаров, как это было в ноябре 2019 года.

Заместитель главы МЧС Нугзар Эмурхба сказал, что в 2019 году, когда к тушению возгораний была привлечена российская авиация, площадь пожаров была другой.

"Когда мы привлекали российскую авиацию, масштабы горения были совсем другие, помимо этого, техника туда просто не могла добраться. Поэтому было принято решение, самолет и вертолет принимали участие в тушении. В этот раз привлекать авиацию не было необходимости", - заметил Эмурхба.

Лев Квициния добавил, что МЧС Абхазии был на постоянной связи с российскими коллегами, при необходимости они были готовы направить в республику самолет и вертолет для тушения пожаров.

Опасения МЧС

Серьезную обеспокоенность МЧС Абхазии испытывает из-за того, что в весенний период, когда температура воздуха поднимается, крестьяне начнут чистить свои приусадебные участки и поджигать сухую траву, что может приводить к лесным пожарам.

"Тогда нам будет очень тяжело, если уже сейчас не принимать жесткие меры и не внести изменение в законодательство, если люди не будут чувствовать, что за содеянное они понесут наказание, то нам будет очень сложно, мы не сможем победить огонь", - сказал Лев Квициния.

Для того, чтобы избежать лесных пожаров, население страны должно осторожно относиться к огню и чувствовать ответственность, говорит руководитель МЧС Абхазии.

Он также предупредил население о том, что в республике начнутся холодные дни, когда необходимо внимательно относиться к опасности возникновения пожаров в домах. Министр напомнил, что нельзя оставлять без присмотра обогреватели, так как это может стать причиной возгораний.