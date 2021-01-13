Экскурсия с министром: новый проект для школьников запустили в Абхазии

СУХУМ, 13 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Стартовал проект "Культура детям", в рамках которого министр культуры республики, посол доброй воли Гудиса Агрба, будет показывать объекты культурного наследия, сказала в интервью Sputnik координатор благотворительного фонда "Послы доброй воли Абхазии" Милана Хашба.

"Сегодня, первым гостем проекта была подопечная благотворительного фонда "Киараз" Камила Квирнадзе, она учится в сухумской средней школе №1. Экскурсия, по желанию самой Камилы, проходила в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба", - отметила она.

По словам Миланы Хашба, семиклассница часто посещает театры и ей было интересна история драмтеатра.

"Она была очень впечатлена, особенно ей понравился театральный концертный зал, который расположен на третьем этаже театра", - добавила координатор благотворительного фонда "Послы доброй воли Абхазии".

Проект "Культура детям" направлен на вовлечение подрастающего поколения республики в национальную культуру. "Как известно, духовный рост - одна из составляющих становления личности", - сказала Хашба.

Участников проекта может стать любой школьник, для этого он должен написать на почту Министерства культуры республики mc_ra@mail.ru письмо, сам выбрать какое-нибудь значимое место, после чего министр культуры будет проводить экскурсию.

Возможность экскурсии с министром получат все обратившиеся в порядке обращения, сообщила Милана Хашба.

"Министр культуры в ходе сегодняшней экскурсии сказал, что объектом посещения могут быть не только здания, а, например, репетиции творческих коллективов. Он рассказывал, что в свое время его впечатлила репетиция нашей хоровой капеллы", - отметила она.

Милана Хашба подчеркнула, что изначально планировалось проведение экскурсий с группами детей, однако из-за эпидемиологической обстановки, формат проекта изменился, министр будет проводить экскурсии с одним, максимум с двумя школьниками.

Экскурсии с школьниками министр культуры будет проводить раз в месяц.