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Еще две смерти и 149 новых случаев COVID-19 зафиксированы в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1103)
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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии выросло до 10251. Выздоровели 8010 человек, летальных случаев 145.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии провели 658 гражданам, диагноз COVID-19 подтвержден у 149 из них, два пациента скончались, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Гудаутском ковидном госпитале 12 января скончалась пациентка 1935 года рождения. Ее диагноз "новая коронавирусная инфекция" сопровождался осложнением - двусторонней полисегментарной пневмонией.

Ночью 12 января в Гагрской ЦРБ скончался пациент 78 лет с новой коронавирусной инфекций и двусторонней полисегментарной пневмонией.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 110 человек, у 94 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 27, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 27, в российском военном госпитале в Сухуме - 50 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1103)

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