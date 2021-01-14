Конкурсный отбор пройдет среди студентов, зачисленных в АГУ без экзаменов

В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом приемная комиссия АГУ приняла решение зачислить всех абитуриентов без экзаменов.

СУХУМ, 14 янв – Sputnik, Илана Миквабия. Для абитуриентов, зачисленных в 2020 году на первый курс без вступительных экзаменов, будет действовать рейтинговая система во время сессии, по итогам которой учащиеся будут распределены на бюджетную либо на платную основу, рассказал Sputnik руководитель пресс-службы Абхазского государственного университета Джамбул Инджгия.

"После вступительных экзаменов было разработано соответствующее временное положение, оно регламентирует зачисление либо на бюджетной основе, либо на платной, то есть в основе положения лежит рейтинговая система – балльная. Если студент набирает определенные высокие баллы, он проходит на бюджетную основу. Экзамены будут проводиться письменно, для прозрачности все это делается, чтобы потом не возникало вопросов, и по их итогам будут приниматься соответствующие решения", - сказал Инджгия.

Зачетная неделя в Абхазском государственном университете началась в конце декабря 2020 года, до 17 января студенты на каникулах, а 18 января в университете начнется экзаменационная сессия, которая продлится до начала февраля. Экзамены будут сдаваться как обычно – в устной и письменной формах, те предметы, которые читались в онлайн формате, будут приниматься также дистанционно. Но экзамены по основным предметам будут приниматься только в режиме офлайн.

График экзаменационной сессии составлен так, чтобы избежать большого скопления людей в университете, то есть студенты будут делиться на группы. В образовательном учреждении на каждом этаже стоят санитайзеры, сотрудники следят за масочным режимом.

В начале 2021 года были выявлены преподаватели с подтвержденным COVID-19, что касается студентов, кураторы групп заранее выясняют о заболевших перед началом сессии.

"Те, кто сейчас не сможет сдать экзамены по состоянию здоровья, могут не волноваться, после того как поправят свое здоровье, они могут без каких-либо проблем сдать экзамены", - сказал руководитель пресс-службы АГУ.

Если на курсе есть хотя бы один человек с подтвержденным COVID-19, весь курс отправляется на самоизоляцию и переходит на дистанционное обучение, а дальше проверяется состояние здоровья студентов. По словам Инджгия, несмотря на то, что учеба в АГУ проходила для части студентов онлайн, успеваемость по итогам зачетной недели неплохая.

В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом приемная комиссия АГУ приняла решение зачислить всех абитуриентов без экзаменов. Как ранее отмечал первый проректор АГУ Виктор Маландзия, по результатам первой экзаменационной сессии будет определено, кто останется на бесплатном обучении, а кто перейдет на платное.