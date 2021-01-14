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"Собственную жизнь забыть нельзя": памяти Адиле Аббас-оглы

© Foto / Ибрагим Чкадуа
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210114/1031631071/Sobstvennuyu-zhizn-zabyt-nelzya-pamyati-Adile-Abbas-ogly-.html

14 января 2020 года на сотом году жизни скончалась известная в Абхазии писательница Адиле Аббас-оглы.

Единственный выживший после сталинских репрессий член семьи председателя ЦИК Абхазской АССР Адиле Аббас-оглы родилась 23 апреля 1921 года. Ее семья переехала жить в Абхазию в середине XIX века. Дед писательницы Яхья Аббас-оглы – иранского происхождения – женился на девушке из Очамчыры по фамилии Авидзба.

Недолгое счастье

Когда Адиле было всего 15 лет, она познакомилась с братом Сарии Лакоба, супруги Нестора Лакоба – Эмды Джих-оглы. Спустя некоторое время она вышла за него замуж.

"Брат Сарии был мой муж, и он всегда говорил: "Ты посмотри иранка-иранка, а как абхазка".

А я отвечала: "Абхазская кровь сильнее, чем иранская", - вспоминала своего супруга женщина.

© Foto / Ибрагим Чкадуа
Судьба мужественной женщины: история Адиле Аббас-оглы

К сожалению, семейная жизнь пары длилась недолго. В 1938 году супруга Адиле арестовали, а затем и саму писательницу. Из-за того что Аббас-оглы была родственницей Нестора Лакоба, она была объявлена "врагом народа".

16 лет Адиле Аббас-оглы находилась в ссылке, после чего снова вернулась в Сухум. В 1956 году Верховный суд Абхазской АССР признал писательницу невиновной, а в 1957 году она окончила исторический факультет Сухумского госпединститута имени Горького.

Современному поколению Аббас-оглы стала известна после выхода в свет книги "Не могу забыть", где женщина изложила тяжелую судьбу абхазского народа и свою жизнь в сталинских лагерях.

По ее словам, после побега из ссылки она сразу попала к знаменитой артистке МХАТа, Народной артистке СССР Анастасии Зуевой. Когда Адиле рассказала ей о своей судьбе, артистка сказала: "Диленька, как приедешь домой, пиши обо всем, что ты видела, где была, у тебя книга будет".

Дом Адиле Аббас-оглы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом Адиле Аббас-оглы

Однажды во сне писательница пришла в дом к Нестору Лакоба.

"Приоткрылась дверь, и она увидела, что там сидела вся семья Нестора, Сария Лакоба подбежала к ней, обняла ее и сказала: "Ты, наконец, выполнила мою просьбу, рассказала людям всю правду, которую перенесла в тюрьме. Я тебе очень благодарна, верила, что ты это сделаешь, и теперь я спокойна". Этот сон давал ей силу и надежду, что на том свете и Сария, и все ее близкие благодарны ей за то, что она выпустила эту книгу", - рассказала директор музея имени Нестора Лакоба Людмила Малия со слов Аббас-оглы.

Воспоминания о великой женщине

Колумнист Sputnik Саида Возба призналась, что познакомиться с Адиле Аббас-оглы было ее юношеской мечтой, которой удалось сбыться.

"В ней сохранилось что-то необычайно притягательное, что-то, что заставляет взглянуть на мир через призму событий, которые пришлось ей пережить. Она не кажется простым, обычным человеком. Передо мной стояла "женщина-эпоха", способная вдохновить, приободрить и утешить лишь одним словом", - рассказывала Саида о писательнице.

Людмила Малия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Малия об Адиле Аббас-оглы: пример высокого благородства и преданности Абхазии

Адиле Аббас-оглы – пример высокого благородства и преданности своей Родине, считает Людмила Малия.

В ней были все признаки благородной морали, которую сейчас мы стали утрачивать. Она всегда жила своими воспоминаниями и очень дорожила ими. Она всегда хотела видеть независимую Абхазию, чтобы молодежь относилась с любовью к тем, кто сложил голову за Родину. Конечно, многое ей не нравилось, он считала, что надо воспитывать в молодежи любовь к Родине, которая в ней всегда ярко присутствовала", - сказала Малия.

Малия призналась, что она всегда восхищалась речью Адиле Аббас-оглы и любила, когда писательница говорила именно на абхазском.  

"Как Адиле говорила на абхазском, могли говорить только старцы из глубоких деревень. Она мудро и красиво излагала свои мысли. Я получала удовольствие, когда слышала из ее уст абхазскую речь, редко кто сейчас говорит, как Адиле", - сказала Малия.  

В 2010 году о писательнице сняла документальный фильм режиссер Эсма Апсны.

Эсма Апсны вспоминает, что во время работы над фильмом Адели Аббас-оглы произвела на съемочную группу сильное впечатление.

Адиле Аббас оглы
© Foto / предоставлено Эсмой Апсны
Рядом с ней становилось стыдно быть слабым: режиссер об Адиле Аббас-оглы

"Рядом с Адиле становилось стыдно и неловко за какие-то человеческие слабости или депрессии, - говорит режиссер. - Ее судьба была очень трагична, но то, как достойно она себя вела, как не унывала – все это заряжало необъяснимой энергией. Энергетика этого человека – светлая, мощная, большая. Пообщавшись с ней, я стала понимать, что все трудности, которые бы ни произошли в жизни, надо преодолевать достойно".

Узнавала Эсма Апсны у Адиле Аббас-оглы и секрет ее долголетия.

"Главное – это уважение к старшим, - вспоминает режиссер. - Когда человека уважают – это продлевает ему жизнь. Когда же он чувствует себя ненужным, ему не хочется жить подсознательно. А сама Адиле ощущала себя носительницей определенной миссии. Она считала, что должна рассказать свою историю людям. И она выполнила свой долг".

  • Аддиле Аббас-оглы с двумя детьми Эдуардом и Лейлой Василиади
    Аддиле Аббас-оглы с двумя детьми Эдуардом и Лейлой Василиади
    © Фото : предоставлено Саидой Возба
  • Адиле Аббас-оглы. 2000 год.
    Адиле Аббас-оглы. 2000 год.
    © Фото : из книги Адиле Аббас-оглы "Не могу забыть"
  • Адиле Аббас-оглы 16 лет. 1936 год.
    Адиле Аббас-оглы 16 лет. 1936 год.
    © Фото : из книги Адиле Аббас-оглы "Не могу забыть"
  • Яхья Керболай Аббас.
    Яхья Керболай Аббас.
    © Фото : из книги Адиле Аббас-оглы "Не могу забыть"
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© Фото : предоставлено Саидой Возба
Аддиле Аббас-оглы с двумя детьми Эдуардом и Лейлой Василиади

В конце книги "Не могу забыть"  вместо эпилога писательница пишет: Хочу ли я забыть то, что со мной случилось? Мое прошлое всегда мне мешало. Я не могла работать, где хочу и как хочу. Имея большое желание достичь чего-то, реализовать себя, я не могла его осуществить — гордость и нежелание унижаться не давали мне сделать это. Мое прошлое мешало и моим детям. Ежедневно, ежечасно нам приходилось отстаивать свое право на простое человеческое счастье. Но в самые трудные и, казалось бы, безнадежные дни своей жизни я не позволяла себе отчаиваться, каждый новый удар судьбы делал меня тверже. У каждого человека своя жизнь, порой очень тяжелая, трагическая. Может быть, лучше ее забыть? Нет, собственную жизнь забыть нельзя".


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