Не самая худшая ситуация: "Абхазфармация" рассказала о наличии лекарств для COVID

Закуп препаратов для лечения коронавирусной инфекции для медучреждений и аптек Абхазии происходит в России и Турции.

СУХУМ, 14 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии нет ситуации, когда больной с коронавирусной инфекцией не может найти препарата и ему нечем лечиться, рассказал в интервью радио Sputnik директор РУП "Абхазфармация" Рустам Адлейба.

Он отметил, что в республике "не самая худшая ситуация" с наличием лекарств в медучреждениях.

"С рядом позиций, которые связаны с коронавирусом, возникают проблемы иногда. Бывает, что какие-то препараты исчезают с рынка. Если нет какого-то препарата, подбираются аналоги, и на сегодня ситуация приемлемая. Больницы обеспечены лекарствами, за исключением, возможно, самых дорогих", - добавил он.

По словам Адлейба, "Абхазфармация" ставит перед собой цель в первую очередь обеспечить необходимыми лекарствами медучреждения, поэтому в аптеках республики "выпадают какие-то позиции".

"Каких-то позиций можно в какой-то момент не найти, но это объективная ситуация, потому что сегодня рынок препаратов, требуемых для коронавируса, немного "лихорадит". Бывают ситуации, когда некоторых препаратов нет ни в аптеках, ни в больницах, но обычно это очень короткий период, и вопросы оперативно решаются", - сказал он.

Закуп лекарств для лечения коронавируса проводится из России и Турции. Однако, как отметил Адлейба, существует сложность в изыскании препаратов и финансировании.

"К тому же, на ряд препаратов, которые наиболее востребованы, на рынке подскакивает цена", - добавил он.

По словам директора "Абхазфармации", закупают препараты зачастую у дистрибьюторов, так как покупать партии у самих производителей, к примеру из России, проблемно – местный госсектор заранее бронирует и закупает лекарства для своих медучреждений.

"Не всегда есть возможность закупить препараты впрок. Мы не знаем, какая ситуация у нас будет через полгода, поэтому сегодня мы работаем по оперативным потребностям", - сказал он.

После определения ряда необходимых лекарств, закуп происходит в течение месяца, добавил Адлейба.

Общее число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Абхазии – 10251. Выздоровели 8010 человек, летальных случаев 145.