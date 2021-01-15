Еще в среду 13 января в столице Абхазии дневная температура достигала +19°С, в четверг было дождливо.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. В Сухуме и Гудауте прошел град, который завершился в течение десяти минут, его сменил мелкий дождь.

Ранее абхазские метеорологи прогнозировали похолодание на территории всей Абхазии с 18 января.

Еще на прошлой неделе вся республика ждала дождей, которые помогли спасателям МЧС Абхазии справиться с разбушевавшимися лесными пожарами.

Дожди начались днем 10 января. Как обещали метеорологи, температура воздуха на территории республики начнет постепенно понижаться после 15 января в результате присоединения к южному фронту северо-западного. Это может вызвать мокрый снег и снег в предгорьях, горах и возвышенностях.

Специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба, ранее в интервью Sputnik отмечала, что на побережье возможен дождь со снегом, вероятно, и снег.

С 18 января погода прояснится, но температура воздуха понизится. Днем температура будет в пределах от +3°С до +8°С, ночью местами от -2°С до +3°С.