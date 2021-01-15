23:13 15 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Поиск

Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии за двое суток

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1110)
184 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210115/1031642022/Shest-patsientov-s-COVID-19-skonchalis-v-Abkhazii-za-dvoe-sutok.html

Диагноз коронавирус подтвержден у 127 человек из 491 протестированного 14 и 15 января в Абхазии.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Шесть пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Абхазии за двое суток, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

Четыре пациента проходили лечение в Гудаутской больнице: трое мужчин скончались 13 января, один умер 14 января.

В российском многопрофильном госпитале 13 января скончались два человека: мужчина, 1933 года рождения, и женщина, 1940 года рождения, оба - с диагнозом "коронавирусная инфекция тяжелого течения" и осложнением основного заболевания "двустороннее вирусное поражение легких".

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 101 человек, у 91 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 31 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 33, в российском военном госпитале в Сухуме - 53 пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 10378 человек. 151 летальный случай. Выздоровели 8130 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1110)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Абхазский новый год: праздник Ажьырныхуа в селе Тхина
История чудесного спасения: пес пять дней провел в затопленном подвале
График выплат российских пенсий в Абхазии: январь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться