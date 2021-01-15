Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии за двое суток

Диагноз коронавирус подтвержден у 127 человек из 491 протестированного 14 и 15 января в Абхазии.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Шесть пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Абхазии за двое суток, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Четыре пациента проходили лечение в Гудаутской больнице: трое мужчин скончались 13 января, один умер 14 января.

В российском многопрофильном госпитале 13 января скончались два человека: мужчина, 1933 года рождения, и женщина, 1940 года рождения, оба - с диагнозом "коронавирусная инфекция тяжелого течения" и осложнением основного заболевания "двустороннее вирусное поражение легких".

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 101 человек, у 91 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 31 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 33, в российском военном госпитале в Сухуме - 53 пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 10378 человек. 151 летальный случай. Выздоровели 8130 человек.