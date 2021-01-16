Антиковидный режим: работа Сухумского рынка в условиях ограничений

Рынки в Абхазии с 13 января работают по графику, установленному администрациями районов, в целом не больше трех раз в неделю. Ограничения действуют до 10 февраля и введены из-за угрозы распространения коронавируса.

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил и ужесточил антиковидные меры до 10 февраля.

Администрация столицы, следуя требованиям распоряжения главы государства, установила, что Сухумский городской рынок будет работать два раза в неделю - четверг и суббота, а вещевой рынок "Сухумприбор" - вторник и воскресенье.

Съемочная группа Sputnik Абхазия наведалась на рынок в один из "базарных" дней, чтобы узнать, как на ограничения реагируют покупатели и продавцы - читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

"Базарный" день

Несмотря на то, что количество "базарных" дней значительно сократилось, утром 16 января покупателей на рынке было немного. Почти все продавцы были в масках, а вот некоторые покупатели пренебрегли средствами защиты.

Мнения по поводу новых ограничений среди работников рынка разделились: кто-то согласен с введением антиковидных мер, хоть и сетует на низкие заработки, а кто-то считает, что ограничения бесполезны.

"Я положительно отношусь к ограничениям, потому что много людей умирает от болезни. Конечно, прибыли меньше становится, но сейчас и так народу мало, ни то, что в курортный сезон", - сказала одна из продавщиц преклонного возраста.

Она продолжает ходить на работу и не прекращала все это время, несмотря на то, что входит в группу риска. "Надо зарабатывать на хлеб, а что делать. Я всегда ношу маску, перчатки правда не надеваю, но обрабатываю руки спиртом", - говорит она.

Некоторые продавцы выступают за увеличение количества рабочих дней, хотя бы до четырех, и надеются, что власти города пересмотрят график.

Варвара Чолокян работает на Сухумском центральном рынке уже много лет, по ее словам, ежемесячно на одни лекарства уходит 15 тысяч рублей, так как одной пенсии не хватает, ей приходится сидеть у прилавка.

"Я инвалид, у меня нет одного глаза. Я, конечно, поддерживаю ограничения, но можно было бы сделать четыре рабочих дня, но в любом случае мы подчиняемся властям. Но желательно увеличить рабочие дни, добавить хотя бы два дня", - подчеркнула Чолокян.

Другая работница рынка Марина Агрба уверена, что график в три рабочих дня был бы приемлемым и позволил бы людям заработать.

Невыгодно работать два дня в неделю и продавщице зелени и овощей. По ее словам, на реализацию продукции времени недостаточно, и товар портится, принося ей убытки.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Что думают продавцы и покупатели о новых ограничительных мерах на рынке

Мнение покупателей

Покупательница Этери привыкла каждый день приходить на рынок, закупаться свежими овощами, фруктами, мясом, но она с пониманием относится к введенным ограничениям.

"Меня устраивало каждый день ходить на рынок, но учитывая то, что у нас такая обстановка, я вообще хочу, чтобы все закрыли. Это временное явление, думаю, что пока нужно посидеть дома, несмотря на некоторые неудобства", - заметила она.

Некоторые покупатели возмущаются, что поток посетителей будет больше в два разрешенных дня, и это не будет способствовать борьбе с распространением коронавируса. Покупательница Марина отметила, что введенные меры будут работать только если будут работать строгие санкции за нарушении.

Галина Старовойтова ездит в Сухумский центральный рынок из Агудзеры. Она говорит, что несмотря на то, что на рынок она приезжала не каждый день, изменение графика работы будет влиять и на нее. "Когда рынок работает каждый день, ты можешь в любой день сесть и поехать, а когда не каждый день, то нужно подстраиваться", - заметила покупательница.

Президент Абхазии продлил ограничительные меры из-за COVID-19 в Абхазии до 10 февраля 2021 года. Запрещена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций, деятельность учреждений культуры, фитнес-центров, тренажерных залов, СПА-салонов, саун. Запрещено и проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий. Общепиту разрешено работать только навынос.

Работа продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуме и районах республики до 10 февраля будет организована, согласно графику и в порядке, определяемом главами местных администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой. Продавцы будут обязаны использовать медицинские маски и перчатки. На рынках Сухума и районов ежедневно будет проводиться дезинфекция территории.