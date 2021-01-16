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Бжания: будем создавать для инвесторов комфортные условия

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Российская туристическая компания "Библио-Глобус" начала строительство крупного туробъекта в селе Тамыш.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Для инвесторов в Абхазии будут создаваться комфортные условия, заявил президент Абхазии Аслан Бжания в ходе поездки в село Тамыш, где строится туристический комплекс.

Президент отметил, что будет лично выезжать на объекты, курировать и помогать инвесторам.

"Мы будем создавать исключительно комфортные условия для того, чтобы инвестор хорошо себя чувствовал. Альтернативы инвестициям нет и не будет", - подчеркнул глава государства.

В селе Тамыш планируется строительство 150 коттеджей, каждый из которых будет состоять из двух гостиничных номеров для проживания от одного до трех туристов. Объект будет содержать инфраструктуру, необходимую для организации круглогодичного отдыха туристов. Здесь будут организованы: спортивный комплекс, детская площадка, подогреваемые круглогодичные бассейны для взрослых и детей.

Цех по сбору коттеджей для туристического объекта в Тамыше уже открыт. На стадии подготовительных работ были обеспечены работой около 50 человек, в основном жители Тамыша и близлежащих сел. Сейчас уже приступают к активным строительным работам и количество рабочих мест будет в разы увеличено. Заработная плата от 30 тысяч рублей.

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