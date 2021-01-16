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Один пациент с COVID-19 скончался в Гудаутской больнице

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1112)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 108 человек из 506 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Мужчина с диагнозом коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония скончался в Гудаутской больнице 14 января, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 102 человека, у 90 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 26, в российском военном госпитале в Сухуме - 57 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 10486 человек. 152 летальных случая. Выздоровели 8190 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1112)

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