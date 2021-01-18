Более пяти тысяч ПЦР-исследований провели в мобильном госпитале в Сухуме

Военные медики ЮВО России продолжают прием и выписку больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Абхазии для пациентов с COVID-19.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Медицинские специалисты Южного военного округа провели более пяти тысяч ПЦР-исследований за время работы мобильного госпиталя в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

Российские специалисты оказывают помощь по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики, что позволяет значительно ускорить диагностирование заболеваний у пациентов.

Мобильный госпиталь Минобороны России прибыл в Абхазию для оказания помощи республике в борьбе с коронавирусной инфекцией и увеличения коечного фонда. Госпиталь был развернут в Сухуме 19 октября и уже со следующего дня начал принимать пациентов.

За период работы с 20 октября прошлого года военные медики ЮВО приняли на стационарное лечение 359 пациентов, более 300 из которых успешно выздоровели и были выписаны после проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. Также амбулаторно получили консультацию 2792 человека, обратившихся по различным вопросам состояния своего здоровья к российским врачам, уточняется в сообщении.

Сейчас в мобильном многопрофильном госпитале Минобороны России на лечении находится 59 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, все они граждане Республики Абхазия.

Мобильный многопрофильный госпиталь – полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Госпиталь оборудован всеми необходимыми аппаратами для проведения лечебно-диагностических мероприятий.