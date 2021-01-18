Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 января

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Во вторник 19 января в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, со второй половины дня возможен дождь со снегом, местами – снег, в горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием отрога антициклона с запада.
Атмосферное давление повышенное, 766 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду, с порывами от 13 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем +1°С до +6°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды – слабое и значительное, 1 - 4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.