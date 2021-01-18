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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 января

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (3)
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Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием отрога антициклона с запада.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Во вторник 19 января в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, со второй половины дня возможен дождь со снегом, местами – снег, в горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием отрога антициклона с запада.

Атмосферное давление повышенное, 766 миллиметров ртутного столба.  

Ветер слабый и умеренный, 3 - 8 метров в секунду, с порывами от 13 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С,  днем +1°С до +6°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды – слабое и значительное, 1 - 4 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (3)

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