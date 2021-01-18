Мобильная бригада для оказания помощи больным с COVID-19 заработала в Сухуме

Выездная мобильная бригада действует при Сухумском амбулаторном центре. Медики оказывают помощь тем больным с COVID-19, кто самостоятельно не может прийти в медучреждение и получить необходимые процедуры.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik, Сария Кваарцхелия. Мобильная бригада для оказания помощи больным с коронавирусом заработала в Сухуме в понедельник 19 января, об этом на радио Sputnik рассказал руководитель Амбулаторного центра Алхас Джинджолия.

Мобильная бригада была сформирована по проекту неправительственной организации. Автомобиль для мобильной бригады был закуплен на средства, выделенные Парламентом Абхазии из собственного бюджета.

Спецбригада состоит из одного врача и медсестры. Услугой могут воспользоваться зараженные COVID-19, которым некому поставить капельницы или инъекции, назначенные участковым врачом. При этом мобильная бригада не дублирует работу скорой помощи.

"Это немного другой профиль. Например, когда участковый врач назначает амбулаторное лечение одинокому человеку, которому некому провести необходимые процедуры, он может вызвать бригаду. Ему поставят и внутривенные капельницы, и внутримышечные инъекции, могут кардиограмму снять и уровень сахара измерить. То есть, это перечень востребованных услуг. Но в экстренных случаях, конечно, должна работать скорая помощь. Мы юридически не имеем права предпринимать какие-то меры", - пояснил Алхас Джинджолия.

Сам Сухумский амбулаторный центр был открыт в начале ноября 2020 года для стационарного лечения жителей столицы. Как отметил Джинджолия, он быстро стал востребованным. Ежедневно в нем получают помощь до 60 человек.

"Когда центр открылся, в первые дни по нескольку человек было, затем по 10-20 человек приходили. Сейчас уже до 60 человек в день принимают в центре. Услуга востребованная. Самое главное - люди получают помощь. Важно не упустить момент и проследить, чтобы из легкой формы болезнь не перетекла в тяжелую. Нагрузка идет по нарастающей", - подчеркнул Алхас Джинджолия.

Все ковидные больные, которые обращаются в это учреждение могут получить квалифицированную помощь с 9:00 до 20:00 вне зависимости от выходных дней. Центр не имеет собственных лекарственных препаратов, поэтому пациентам необходимо приносить их с собой. В медцентр могут обращаться больные с COVID-19, которым нужна амбулаторная медпомощь, они могут бесплатно пройти процедуры такие как внутривенные вливания, внутримышечные инъекции, измерить уровень кислорода в крови и уровень сахара, сделать кардиограмму.

По словам Джинджолия, в учреждении работают медработники, которые имеют опыт работы с COVID-больными и уже "прошли и огонь, и воду". В амбулаторном центре также производится забор биоматериала.