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Более 120 новых случаев коронавируса выявили в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1117)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии 10608. Выздоровели 8224 человека, летальных случаев 152 .

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Тестирование на наличие коронавирусной инфекции провели еще у 498 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 122 из них, сообщает Операштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 112 человек, у 100 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 26, в российском военном госпитале в Сухуме - 60 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1117)

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