В ГАИ Абхазии рассказали о ситуации на дорогах из-за снега и гололеда

Снег в Абхазии пошел вечером в понедельник 18 января. Наледь образовалась на республиканской трассе в Гудаутском и Сухумском районе.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии ведут работы на республиканской трассе в Сухумском и Гудаутском районе, где образовалась наледь, рассказал в интервью радио Sputnik начальник ГАИ МВД республики Батал Агрба.

По его словам, движение незначительно осложнено на участке республиканской трассы в Верхней Эшере и в Гудаутском районе вблизи села Хыпста.

"Есть небольшие заторы в районе "тещиного языка", но движение пустили по военно-сухумской дороге через село Нижняя Эшера, оно не затруднено. Во второй половине дня ситуация прояснится, прогнозируется плюсовая температура, наледи не будет, и дорожники успеют провести все работы. Сотрудники ГАИ мониторят участки, организовывают движение и осуществляют объезд трассы в Верхней Эшере", - сказал он.

Начальник ГАИ Абхазии отметил, что не стоит выезжать на республиканскую трассу, если на автомобиле нет зимней резины, и желательно не выезжать на трассу без особой необходимости в первой половине дня, чтобы не создавать аварийные ситуации.