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Часть Гудауты осталась без электричества из-за поломки на ВЛ "Калдахуара"

© Sputnik / Павел Львов
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (288)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210119/1031655858/Chast-Gudauty-ostalas-bez-elektrichestva-iz-za-polomki-na-VL-Kaldakhuara.html

Подача электричества в части Гудаутского района прекратилась примерно в 10:00 в понедельник 19 января.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Часть Гудауты и Гудаутского района осталась без света из-за поломки на высоковольтной линии "Калдахуара", сообщили корреспонденту Sputnik в колл-центре гудаутского филиала "Черноморэнерго". 

Специалисты отметили, что ремонтная бригада уже выехала на место и проводит поиски проблемного участка. Причина аварии не уточняется. Как скоро бригада устранит неисправность, пока неизвестно. 

Утром в понедельник 19 января в некоторых районах Абхазии выпал снег. 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (288)

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