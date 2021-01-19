Часть Гудауты осталась без электричества из-за поломки на ВЛ "Калдахуара"

Подача электричества в части Гудаутского района прекратилась примерно в 10:00 в понедельник 19 января.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Часть Гудауты и Гудаутского района осталась без света из-за поломки на высоковольтной линии "Калдахуара", сообщили корреспонденту Sputnik в колл-центре гудаутского филиала "Черноморэнерго".
Специалисты отметили, что ремонтная бригада уже выехала на место и проводит поиски проблемного участка. Причина аварии не уточняется. Как скоро бригада устранит неисправность, пока неизвестно.
Утром в понедельник 19 января в некоторых районах Абхазии выпал снег.