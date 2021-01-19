Подготовились заранее: как Сухумский ботсад и питомник обезьян встретили снегопад

Снегопад в Абхазии начался вечером 18 января, для равнинной части республики он стал первым нынешней зимой.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. К зимним холодам в питомнике обезьян готовятся заранее, еще в ноябре, рассказала в интервью Sputnik Абхазия заведующая Научно-приматологическим музеем питомника Альдона Салакая.

"Домики обезьянок отапливаются, в зимний период в рацион входит не только сухой корм, но и теплая каша и яйца. Уход за животными обязателен, клетки чистятся", - подчеркнула она.

Работница музея отметила, что есть обезьяны, которые очень плохо переносят зимние холода.

"Им так же холодно, они простуживаются, как дети. Зимой за обезьянами нужен больший уход, в холодный период смертность больше, чем в остальные времена года. Они простужаются, когда, к примеру, отключают электричество и в домиках становится холодно", - говорит Салакая.

В питомнике обезьян около 600 особей, среди них особо ценные породы – капуцины, лапундеры, японские макаки и зеленые мартышки. При сильных холодах их перемещают на второй и третий этажи, где более тепло.

Первый снег в столице Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Первый снег в столице Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Первый снег в столице Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Первый снег в столице Абхазии

Директор Ботанического института Академии наук Абхазии Эдуарда Губаз рассказал, что ежегодно теплолюбивые растения в саду укрывают специальной тканью, которая защищает от морозов.

"А самые теплолюбивые растения, в основном водные из бассейна, мы перенесли в теплицу, так что они защищены от холодов. Это цветочные растения, они не переносят морозы, погибают уже при плюс четыре градуса. У нас есть теплицы, они там находятся зимой", - сказал директор.

Для того чтобы снег не ломал ветки деревьев, самые хрупкие из них подвязывают, сообщил Губаз. "Но у нас в последнее время не было таких снегов", - заметил он.

Ежегодно в Сухумском ботаническом саду укрывают на зиму более 50 растений. Кроме того, работники Ботсада формуют деревья, обрезают кустарники, также убирают самосевы — молодые растения, выросшие из осыпавшихся семян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый снег в столице Абхазии

Питомник обезьян был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко. Первые опыты в Институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х.

Сухумский ботанический сад — один из старейших ботанических садов мира. История сада берет свое начало в 30-х годах XIX века. Он расположен на месте аптекарского огорода, заложенного лекарем Сухумского военного гарнизона, ссыльным польским революционером, студентом медицинского факультета Владиславом Багриновским.

В Ботаническом саду есть вечнозеленые экзотические деревья, кустарники, цветы и другая растительность. На базе Сухумского ботанического сада с 1994 года функционирует Институт ботаники Академии наук Абхазии. Сухумский ботанический сад расположен на территории пяти гектаров, сегодня там произрастает до трех тысяч видов, форм и сортов растений.