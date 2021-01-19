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Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 января

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (4)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура опустится до -4°С.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. В среду 20 января в Абхазии будет облачно с прояснениями, временами снег, в горах обильный снег, на дорогах гололедица, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от -1°С до -4°С,  днем от +1°С до -4°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.  

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (4)

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