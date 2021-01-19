Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 января

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. В среду 20 января в Абхазии будет облачно с прояснениями, временами снег, в горах обильный снег, на дорогах гололедица, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до -4°С, днем от +1°С до -4°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.