Причиной аварии на воздушной линии "Калдахуара" в Гудауте стала перегрузка

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Причиной аварии на воздушной линии "Калдахуара" в Гудауте стали повышенные нагрузки, сообщили корреспонденту Sputnik в колл-центре гудаутского филиала "Черноморэнерго".
"Перегорел шлейф – это запас провода, который натягивается на высоковольтные столбы. Ремонтом занимались гудаутские и сухумские сотрудники "Черноморэнерго". Им пришлось вручную с помощью специального ремня, как альпинистам, залезть на столб и устранить неполадку", - уточнили в колл-центре.
Подача электричества в части Гудаутского района прекратилась примерно в 10:00 в понедельник 19 января. Ремонтным бригадам понадобилось несколько часов на обнаружение места поломки и около одного часа на устранение проблемы.
- Часть Гудауты осталась без электричества из-за поломки на ВЛ "Калдахуара"
В понедельник "Черноморэнерго" сообщило, что из-за возросших нагрузок на энергосистему и во избежание аварий, они будут вводить ограничения на подачу электричества. Отключаться будут отходящие от подстанций силовые кабели, фидера, на которых будет зафиксирована перегрузка.
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"Черноморэнерго" будет вводить ограничения на подачу электричества