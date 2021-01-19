Причиной аварии на воздушной линии "Калдахуара" в Гудауте стала перегрузка

С утра 19 января часть Гудауты и Гудаутского района были обесточены, подача электроэнергии была восстановлена ремонтными бригадами РУП "Черноморэнерго" к 14:00.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Причиной аварии на воздушной линии "Калдахуара" в Гудауте стали повышенные нагрузки, сообщили корреспонденту Sputnik в колл-центре гудаутского филиала "Черноморэнерго".

"Перегорел шлейф – это запас провода, который натягивается на высоковольтные столбы. Ремонтом занимались гудаутские и сухумские сотрудники "Черноморэнерго". Им пришлось вручную с помощью специального ремня, как альпинистам, залезть на столб и устранить неполадку", - уточнили в колл-центре.

Подача электричества в части Гудаутского района прекратилась примерно в 10:00 в понедельник 19 января. Ремонтным бригадам понадобилось несколько часов на обнаружение места поломки и около одного часа на устранение проблемы.

Часть Гудауты осталась без электричества из-за поломки на ВЛ "Калдахуара"

В понедельник "Черноморэнерго" сообщило, что из-за возросших нагрузок на энергосистему и во избежание аварий, они будут вводить ограничения на подачу электричества. Отключаться будут отходящие от подстанций силовые кабели, фидера, на которых будет зафиксирована перегрузка.

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