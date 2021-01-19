Более 170 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 10784 человек. 152 летальных случая. Выздоровели 8513 человек.

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 176 человек из 544 протестированных за последние сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Лечение в Гудаутском ковид-центре проходят 120 человек, у 105 диагноз коронавирус зафиксирован. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 24, в российском военном госпитале в Сухуме - 61 пациент.