Российские военные в Абхазии уничтожили ракеты "противника" над Черным морем

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили беспилотные летательные аппараты (БЛА) и крылатые ракеты условного противника над Черным морем, сообщает пресс-служба ЮВО.

Учения проходили на прибрежном полигоне Цабал, где задачу выполнили мотострелковые подразделения и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащие сначала обнаружили и взяли на сопровождение разведывательный и ударный БЛА "врага", использовали автоматизированные станции радиопомех, а затем передали в подразделения РЭБ, которые определили частоты управления и передачи информации с БЛА и подавили все каналы связи путем постановки радиопомех.

Перехватив управление разведывательного БЛА, военнослужащие посадили его на своей территории. В качестве мишеней для подразделений РЭБ применялись БЛА, стоящие на вооружении российского соединения в Абхазии.