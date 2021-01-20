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Российские военные в Абхазии уничтожили ракеты "противника" над Черным морем

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210120/1031663179/Rossiyskie-voennye-v-Abkhazii-unichtozhili-rakety-protivnika-nad-Chernym-morem.html

Беспилотники "противника" вели разведку объектов военного назначения на территории Абхазии вдоль прибрежной линии Черного моря.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили беспилотные летательные аппараты (БЛА) и крылатые ракеты условного противника над Черным морем, сообщает пресс-служба ЮВО.

Учения проходили на прибрежном полигоне Цабал, где задачу выполнили мотострелковые подразделения и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащие сначала обнаружили и взяли на сопровождение разведывательный и ударный БЛА "врага", использовали автоматизированные станции радиопомех, а затем передали в подразделения РЭБ, которые определили частоты управления и передачи информации с БЛА и подавили все каналы связи путем постановки радиопомех.

Перехватив управление разведывательного БЛА, военнослужащие посадили его на своей территории. В качестве мишеней для подразделений РЭБ применялись БЛА, стоящие на вооружении российского соединения в Абхазии.


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