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Генпрокуратура Абхазии ответила на запрос из России по делу об убийстве Япончика

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210120/1031663425/Genprokuratura-Abkhazii-poluchila-zapros-iz-Rossii-o-pomoschi-po-delu-Yaponchika.html

Двое граждан Республики Абхазия заочно арестованы в Российской Федерации по делу об убийстве вора в законе Япончика.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии получила запрос от российских коллег о правовой помощи по уголовному делу об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, об этом сообщается на сайте ведомства.

Граждане Абхазии Астамур Бутба и Нугзар Папава заочно обвинены в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, арестованы Басманным судом в Москве и объявлены в международный розыск.

В соответствии с полученным запросом следственное управление Генпрокуратуры республики проводит следственные и процессуальные действия.

Пресс-служба ведомства подчеркивает, что запрос Генпрокуратуры России не предполагает задержание и выдачу граждан Абхазии Папава и Бутба, так как Конституцией республики и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования.

© Sputnik / Виталий Белоусов
Двое граждан Абхазии объявлены в международный розыск за убийство Япончика

При этом, согласно УПК Абхазии и межгосударственному договору с Россией, возможно привлечь указанных лиц к уголовной ответственности в случае поступления из компетентных органов РФ соответствующих материалов уголовного дела.

По информации Следственного комитета России, исполнителем убийства Иванькова был Астамур Бутба, Нугзар Папава находился на месте преступления, вооруженный автоматом Калашникова.

Нугзар Папава также проходит обвиняемым по делу о похищении Омара Мирцхулава. Уголовное дело по факту похищения направлено в Сухумский районный суд для рассмотрения по существу.


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