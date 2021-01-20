16:54 20 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.36
  • EUR89.15
Поиск

Поезд "Сухум-Москва" остановил движение в Новом Афоне из-за аварии на путях

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
536 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/14/1031665784.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210120/1031665364/Poezd-Sukhum-Moskva-ostanovil-dvizhenie-v-Novom-Afone-iz-za-avarii-na-putyakh.html

Пассажиров поезда "Сухум-Москва", который остановился в Новом Афоне в среду 20 января из-за аварии на путях, доставили в столицу республики на автобусах.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Поезд "Сухум-Москва" остановил движение в Новом Афоне из-за того, что на путях в районе Нижней Эшеры с рельсов сошли цистерны, сообщил руководитель РУП "Абхазская железная дорога" Арсоу Читанава.

"Причина в том, что путевое хозяйство у нас в плохом состоянии. Дело не только в рельсах, но и в том, что сгнили шпалы. Много факторов. У нас очень много проблемных мест, которые находятся, как на балансе "Абхазских железных дорог", так и на балансе других организаций. Но на сегодня проблема устранена, цистерны поставили на рельсы, дорогу открыли", - отметил он.

Читанава также уточнил, что поезд до отбытия в Москву будет находиться в Новом Афоне, так как предприятие организовало два автобуса, на которых пассажиров доставили в Сухум, и на том же транспорте их доставят к станции в Новом Афоне перед отбытием поезда в российскую столицу. Руководитель предприятия добавил, что жалоб от пассажиров не поступало.

 

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Снег в субтропиках: чем январь порадовал сухумчан
"Красная зона" в центре Вашингтона: как в США готовятся к инаугурации Джо Байдена
График выплат российских пенсий в Абхазии: январь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться