Поезд "Сухум-Москва" остановил движение в Новом Афоне из-за аварии на путях

Пассажиров поезда "Сухум-Москва", который остановился в Новом Афоне в среду 20 января из-за аварии на путях, доставили в столицу республики на автобусах.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Поезд "Сухум-Москва" остановил движение в Новом Афоне из-за того, что на путях в районе Нижней Эшеры с рельсов сошли цистерны, сообщил руководитель РУП "Абхазская железная дорога" Арсоу Читанава.

"Причина в том, что путевое хозяйство у нас в плохом состоянии. Дело не только в рельсах, но и в том, что сгнили шпалы. Много факторов. У нас очень много проблемных мест, которые находятся, как на балансе "Абхазских железных дорог", так и на балансе других организаций. Но на сегодня проблема устранена, цистерны поставили на рельсы, дорогу открыли", - отметил он.

Читанава также уточнил, что поезд до отбытия в Москву будет находиться в Новом Афоне, так как предприятие организовало два автобуса, на которых пассажиров доставили в Сухум, и на том же транспорте их доставят к станции в Новом Афоне перед отбытием поезда в российскую столицу. Руководитель предприятия добавил, что жалоб от пассажиров не поступало.