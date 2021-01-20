Спасатели начали поиск гражданки России, пропавшей в Жоэкварском ущелье

Последний раз гражданку Российской Федерации видели в районе Жоэкварского ущелья.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Сотрудники пожарно-спасательной части по охране Гагрского района начали поиски гражданки России Елены Федотовой, 1977 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Женщину ищут в ущелье реки Жоэквара, где ее последний раз видели. Сигнал о пропаже поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 14:03 в среду 20 января.

В январе МЧС Абхазии сообщало о двух потерявшихся туристах, которые были найдены спасателями. 4 января был найден житель Воронежа Борис Андреев в лесу, в районе озера Рица.

Ранее, 2 января, сотрудники поисково-спасательного отряда Гагры обнаружили заблудившегося в районе горы Мамзыщха жителя Москвы Сергея Краходкина и доставили его в город.