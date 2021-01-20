Творческий импульс: в Абхазии пройдет онлайн конкурс для чтецов и писателей

В творческом конкурсе "Серебряное перо" могут принять участие конкурсанты от 12 лет. Работы на абхазском и русском языках будут публиковаться на официальных страницах конкурса в Facebook и Instagram.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство культуры Абхазии совместно с Россотрудничеством и отделом молодежи и спорта администрации Очамчырского района принимает заявки на участие в республиканском творческом онлайн конкурсе "Серебряное перо", сообщила Sputnik представитель оргкомитета конкурса Фаина Кондратьева.

"Задача конкурса – дать творческий импульс молодежи, чтобы они работали с литературой, сочиняли, декламировали как поэзию, так и прозу. Сейчас карантин, многие сидят дома, и такой конкурс должен быть интересен людям", - отметила она.

По словам Кондратьевой, работы будут приниматься в номинациях авторские сочинения в различных жанрах, прочтение стихов и прозы, бардовские песни.

Изначально планировалось, что в конкурсе смогут принять участие люди от 12 до 35 лет, но позже было принято решение, что испробовать свои силы сможет любой желающий от 12 лет.

"Заявки на конкурс по правилам принимаются до 1 апреля, но, если будет наплыв участников, то можно будет продлить сроки", - отметила Кондратьева.

Тексты сочинений и видео с записью прочтения или песни нужно будет отправить на почту конкурса serpero@bk.ru. Выбирать победителей будет жюри, в составе которого писатели Даур Начкебия, Гунда Сакания, Ричард Чкадуа, Дырмит Габелиа и актеры Симона Спафопуло и Кесоу Хагба.

"Мы уже провели несколько встреч с конкурсантами по Zoom, они прочитывают свои стихи, члены жюри дают свои советы, рекомендации. Происходит творческое развитие чтеца. Надеемся, что, получив советы, они будут прочитывать произведения по-другому, более осмысленно", - сказала Кондратьева.

Конкурс "Серебряное перо" проходит по инициативе отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района при поддержке Министерства культуры Абхазии, представительства Россотрудничества в Абхазиии и Государственного комитета по делам молодежи и спорта.