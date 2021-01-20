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Поисками пропавшей в Гагрском районе россиянки займется МВД

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210120/1031669195/Poiskami-propavshey-v-Gagrskom-rayone-rossiyanki-zaymetsya-MVD.html

Сотрудники пожарно-спасательной части по охране Гагрского района начали поиски россиянки Елены Федотовой в Жоэкварском ущелье в среду 20 января.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сотрудники МЧС Абхазии приостановили поиски гражданки России Елены Федотовой, дальнейшие поиски будут проводиться по линии МВД республики, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как объяснили в ведомстве, Федотову видели вне зоны поисков, проходивших в Жоэкварском ущелье. 

"Очевидцы сообщали, что в последний раз гражданку Федотову видели в Жоэкварском ущелье в горной местности. Поэтому обратились к нам, после чего спасатели начали поиски, во время их проведения пришла информация, что ее видели за пределами зоны поисков", - отметили в пресс-службе, объяснив приостановку поисков.

Сигнал о пропаже туристки поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в 14:03 в среду 20 января.

В январе МЧС Абхазии сообщало о двух потерявшихся туристах, которые были найдены спасателями. 4 января был найден житель Воронежа Борис Андреев в лесу, в районе озера Рица.

Ранее, 2 января, сотрудники поисково-спасательного отряда Гагры обнаружили заблудившегося в районе горы Мамзыщха жителя Москвы Сергея Краходкина и доставили его в город.

 


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