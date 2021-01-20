Главный санврач Абхазии дала прогноз по коллективному иммунитету к COVID-19

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции скорее всего не будет, заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик в эфире Абхазского телевидения.
По ее словам, чаще всего антитела группы G у пациентов появляются ко второму месяцу после перенесенной болезни и исчезают через шесть месяцев.
Скорик подчеркнула, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит, по-прежнему необходимо придерживаться всех мер безопасности.
При этом главный санитарный врач заметила, что встречаются случаи повторного заболевания коронавирусом.
Всего в мире выявлено более 93 миллионов случаев заболевания COVID-19. За прошедшую неделю число заражений выросло на 4,7 миллиона.