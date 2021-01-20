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Главный санврач Абхазии дала прогноз по коллективному иммунитету к COVID-19

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1122)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210120/1031669988/Glavnyy-sanvrach-Abkhazii-dala-prognoz-po-kollektivnomu-immunitetu-k-COVID-19.html

По состоянию на 19 января в Абхазии с начала пандемии зафиксировано 10784 случая коронавируса, 152 летальных случая, выздоровели 8513 человек.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции скорее всего не будет, заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик в эфире Абхазского телевидения.

По ее словам, чаще всего антитела группы G у пациентов появляются ко второму месяцу после перенесенной болезни и исчезают через шесть месяцев.

Скорик подчеркнула, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит, по-прежнему необходимо придерживаться всех мер безопасности.

При этом главный санитарный врач заметила, что встречаются случаи повторного заболевания коронавирусом.

Всего в мире выявлено более 93 миллионов случаев заболевания COVID-19. За прошедшую неделю число заражений выросло на 4,7 миллиона.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1122)

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