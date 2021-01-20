Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 91 человека из 524 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Гудаутской больнице 19 января, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

У мужчины, 1937 года рождения, и женщины, 1953 года рождения, была подтверждена новая коронавирусная инфекция, а также выявлено осложнение основного заболевания полисегментарная пневмония.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 110 человек, у 94 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Ткуарчалской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ - 20, в российском военном госпитале в Сухуме - 60 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 10875 человек. 154 летальных случаев. Выздоровели 8701 человек.