Сотрудники СУЭС еще не обнаружили кабельное повреждение в Синопе

В результате аварии в Синопе, вся береговая часть столицы от Красного моста до улицы Воронова оставалась без электричества.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Обнаружить место кабельного повреждения на линии "Синоп" пока не удалось, сказал в интервью Sputnik начальник Сухумского управления электросетями Тимур Джинджолия.

Кабельное повреждение линии "Синоп", на фидере №7, произошла вечером 19 января. Ранее, руководитель СУЭС сообщал, что в результате аварии в Синопе без электричества оставалась вся береговая часть столицы от Красного моста до улицы Воронова.

Найти место повреждения на линии непросто, так как кабель большого сечения расположен под землей, в том числе в тротуарной части, проинформировал Джинджолия. При этом он отметил, что СУЭС организовал перераспределение энергетических мощностей столицы, и в данный момент жители относящиеся к аварийному участку не испытывают проблем с электричеством.

"Думаю, что в течение дня нам удастся найти место повреждения кабеля, и устранить его", - отметил Тимур Джинджолия.

19 января "Черноморэнерго" ввело ограничения на подачу электричества в Абхазии в связи с возросшими нагрузками в энергосистеме страны.