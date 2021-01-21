21:49 21 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.37
  • EUR88.97
Поиск

Предпринимателей Сухума освободили от арендной платы на период ограничений

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1123)
221 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210121/1031675339/Predprinimateley-Sukhuma-osvobodili-ot-arendnoy-platy-na-period-ogranicheniy.html

Ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции продлены в Абхазии до 10 февраля.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение об освобождении субъектов предпринимательства от арендной платы на период действия ограничительных мер, сообщается на сайте столичной мэрии.

Проверка пекарен в Сухуме государственным комитетом Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору
© Sputnik / Томас Тхайцук
Электрический "хаос": кому абхазская энергетика работать мешает

Решение об этом принято в целях минимизации негативных экономических последствий, вызванных эпидемией COVID-19, и на основании распоряжения президента о продлении антиковидных мер в республике до 10 февраля.

Согласно документу, от арендной платы на период с 1 января по 31 марта 2021 года освобождаются субъекты предпринимательства, арендующие у администрации Сухума муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление. От арендной платы на этот же срок освобождаются субъекты предпринимательства, занимающиеся организацией и содержанием объектов общественного питания, фитнес–центров, спортивных залов, СПА–салонов, саун и массажных кабинетов.

Руководителям муниципальных унитарных предприятий рекомендовано освободить арендаторов имущества от арендной платы на период действия ограничительных мер.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя главы администрации города Сухум Леона Кварчия.

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1123)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Снег в субтропиках: чем январь порадовал сухумчан
"Ярослав Мудрый" отразил ракетную атаку: учения сторожевого корабля в Балтийском море
Стратегический тоннель: ИнгурГЭС встала на ремонт
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться