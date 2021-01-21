Предпринимателей Сухума освободили от арендной платы на период ограничений

Ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции продлены в Абхазии до 10 февраля.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение об освобождении субъектов предпринимательства от арендной платы на период действия ограничительных мер, сообщается на сайте столичной мэрии.

Решение об этом принято в целях минимизации негативных экономических последствий, вызванных эпидемией COVID-19, и на основании распоряжения президента о продлении антиковидных мер в республике до 10 февраля.

Согласно документу, от арендной платы на период с 1 января по 31 марта 2021 года освобождаются субъекты предпринимательства, арендующие у администрации Сухума муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление. От арендной платы на этот же срок освобождаются субъекты предпринимательства, занимающиеся организацией и содержанием объектов общественного питания, фитнес–центров, спортивных залов, СПА–салонов, саун и массажных кабинетов.

Руководителям муниципальных унитарных предприятий рекомендовано освободить арендаторов имущества от арендной платы на период действия ограничительных мер.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя главы администрации города Сухум Леона Кварчия.

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.