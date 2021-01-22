Более ста новых случаев COVID-19 и две смерти зафиксированы в Абхазии

Общее число выявленных на сегодняшний день случаев коронавируса в Абхазии – 10984. Выздоровели 8898 человек, скончались 156.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 514 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

Оперштаб сообщил также, что в Гудаутском госпитале 20 января скончались два пациента: мужчина 1938-го и женщина 1953-го года рождения. Основной диагноз обоих – "новая коронавирусная инфекция".

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 127 человек. В тяжелом состоянии 35 из них, состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 20, в российском военном госпитале в Сухуме - 62 пациента.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.