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Объявлен победитель конкурса по разработке туристического бренда Абхазии

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В финал конкурса Минтуризма по выбору туристического бренда Абхазии прошли три работы, которые набрали большинство голосов при голосовании на сайте ведомства.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство по курортам и туризму Абхазии выбрало победителя конкурса на разработку туристического бренда республики в пятницу 22 января.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Минтуризма подведет промежуточные итоги конкурса на разработку бренда Абхазии

По итогам голосования членов жюри победителем стал логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, который к тому же набрал наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Однако жюри сошлось во мнении, что макет бренда должен быть доработан.

Больше всего обсуждение вызвало изображение мандарина, представленное в макете бренда. Некоторые члены жюри отметили, что мандарин – слишком банальная ассоциация, и необходимо делать акцент на историко-культурном наследии Абхазии, другие сочли, что цитрус вполне подходит для бренда, так как он уже ассоциируется с республикой и вызывает приятные впечатления.

"Мы не должны идти на поводу массового мышления. Сегодня мандарин стал трагической ценностью. Он стал известен в связи с закрытием границ и выживанием людей, он у меня ассоциируется с тачками. У нас есть более интересные символы, которые важны не только для нас, но и для окружающего мира. У нас есть христианская культура, храмы", - считает историк Батал Кобахия.

С ним согласилась и специалист по брендингу Анастасия Краттли, которая отметила, что не нужно укреплять ассоциации Абхазии с мандарином.

"Бренд должен быть современным, но в то же время с большим уважением к культуре страны", - сказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аршба о логотипе туристического бренда Абхазии: ждем самые смелые идеи

По мнению депутата Парламента Абхазии Астамура Аршба, мандарины не ассоциируются с временами блокады, а наоборот, стали средством, которое позволило выжить народу, к тому же на логотипе оно изображено в виде солнца, что вызывает позитивные ассоциации.

Министр по курортам и туризму Абхазии Теймураз Хишба напомнил членам жюри, что выбранный бренд будет изображен на различных поверхностях, в том числе майках, кепках, пляжных и банных принадлежностях и будет проблемно использовать при этом абхазский орнамент или фрески.

По итогу совещания жюри было решено отправить автору работы замечания и доработать проект.

  • Туристический бренд Абхазии
    © Sputnik / Асмат Цвижба
  • Туристический бренд Абхазии
    © Sputnik / Асмат Цвижба
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Туристический бренд Абхазии

Прием заявок на участие в конкурсе Минтуризма начался 15 ноября. Всего для участия в конкурсе поступило 54 макета, из которых жюри отобрали десять работ, которые были выставлены на голосование на сайте ведомства.

В финал конкурса прошли три работы. Победителя ждет приз в размере 50 тысяч рублей.


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