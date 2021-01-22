Подача света в части Гудауты затягивается из-за технических сложностей

Авария на линии "Гагрское шоссе", из-за которой без света осталась часть Гудауты, произошла вечером в четверг 21 января.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт поломки на линии "Гагрское шоссе" в Гудауте затянулся из-за технических сложностей, завершить работы энергетики планируют к 18:00 -19:00 пятницы, рассказали в колл-центре гудаутского филиала РУП "Чернорэнерго".

"Работы оказались намного сложнее, чем ожидалось. Думаю, что в ближайшие два или три часа электрикам удастся решить проблему", - отметил оператор колл-центра.

Он также уточнил, что сложности возникли с техническими деталями процесса устранения аварии на линии. При этом энергетики не исключают, что после подачи электроэнергии могут возникнуть и другие проблемы на линии, для решения которых понадобится еще какое-то время.

Авария на линии, получающей электроэнергию от подстанции "Гудаута-1", произошла в 19:45 в четверг 21 января. Как ранее уточнили в колл-центре гудаутского филиала "Черноморэнерго", причиной аварии были высокие нагрузки на подстанции.

В пятницу 22 января также без электроэнергии осталась часть Гагры. Как сообщила пресс-служба "Черноморэнерго", в результате обрыва шлейфа на высоковольтной линии "Гагра 110 кВ" без подачи электроэнергии остались три подстанции. Аварийные бригады выехали на место аварии. Примерные сроки ремонта не уточнялись.

Основная причина повышенной нагрузки на электросети в Абхазии - деятельность по майнингу криптовалют, которая запрещена до 1 июня 2021 года.