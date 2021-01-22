Госстат Абхазии установил величину прожиточного минимума на 2021 год

Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 4,6 процента.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 января 2021 года составила 7398,6 рублей, сообщает Управление государственной статистики Республики Абхазия.

В прожиточный минимум входят продовольственные товары на сумму 5060,7 рублей, непродовольственные товары в сумме 1450,1 рубля, платные услуги, налоги и обязательные платежи – 887,8 рублей.

Отмечается, что величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 4,6 процента.

Госстат приводит также таблицу с индексом цен и средней розничной ценой на отдельные виды продовольственных товаров по Абхазии в 2019-2020 годах.