Число подтвержденных случаев COVID в Абхазии выросло на 112 и превысило 11 тысяч

За все время эпидемии в Абхазии выявили 11096 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 8943 человека, скончались 157.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Абхазии выросло за сутки на 112 и превысило 11 тысяч. Тестирование на коронавирусную инфекцию прошел еще 451 человек, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутском ковидном госпитале скончался пациент 1953 года рождения. В сообщении отмечается, что мужчина был доставлен в медучреждение 9 января и получал все необходимое лечение, но несмотря на это умер 20 января. Диагноз пациента "новая коронавирусная инфекция" был осложнен двусторонней полисегментарной пневмонией.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 134 человека. В тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 20, в российском военном госпитале в Сухуме - 61 пациент.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.