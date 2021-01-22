Прогноз погоды в Абхазии на выходные 23 и 24 января

В выходные дни погоду Абхазии будет определять область повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. В предстоящие выходные 23 и 24 января в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Отмечается, что погоду Абхазии будет определять область повышенного атмосферного давления.

Атмосферное давление – 770 миллиметров ртутного столба.

Ветер – 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С до +10°С.

Температура морской воды +10°С.

Относительная влажность воздуха – 50-70 процентов.